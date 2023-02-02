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Молодежные турниры
02 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:44
1532
1

Известны соперники сборной Украины U-21 в отборочном турнире Евро-2025

В четверг в Ньоне состоялась церемония жеребьевки

02 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:44
1532
1
Известны соперники сборной Украины U-21 в отборочном турнире Евро-2025
УЕФА

2 февраля в Ньоне состоялась церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2025 (U-21).

Участниками чемпионата Европы 2025 среди молодежных сборных будут 53 команды, одна из которых, Словакия, на правах хозяина уже имеет путевку в финальный турнир. Лихтенштейн не заявился в квалификацию, а россия согласно решению Исполкома УЕФА не допущена к соревнованиям.

Таким образом, в отборе будут играть 52 сборных. Согласно рейтингу УЕФА (показатели в квалификационных и финальных соревнованиях Евро-2019, Евро-2021 и в отборе к Евро-2023) команды были распределены по шести корзинам. Украина попала во второй.

По итогам жеребьевки наша команда попала в группу F, где ее соперниками будут сборные Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.

Состав групп отборочного турнира Евро-2025 (U-21)

Группа А: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.

Группа В: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.

Группа С: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.

Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.

Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.

Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.

Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, Белоруссия, Фарерские острова, Андорра.

Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния и Герцеговина, Кипр.

Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.

В ходе процедуры жеребьевки 52 команды были распределены по девяти группам. В семи из них – по шесть сборных и в двух – по пять.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в которому будут играть шесть обладателей вторых мест).

Окна для матчей группового этапа квалификации

2023 год:

20-28 марта;
12-20 июня;
4-12 сентября;
9-17 октября;
13-21 ноября.

2024 год:

18-26 марта;
2-10 сентября;
7-15 октября.

Плей-офф: 11-19 ноября 2024 года.

Отметим, что в текущем году молодежная сборная Украины также примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). В форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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misastefanko
Що за бред я прочитав: Окрім Франції та Англії.Шановні журналісти,поясніть яким чином Англія потрапила( не потрапила) на ОІ.
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