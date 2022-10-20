Надежды на выход из группы. Что нужно знать о соперниках Украины на ЧЕ-2023

Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников в финальной части чемпионата Европы. Команда Руслана Ротаня попала в группу В и сыграет против Испании, Хорватии и Румынии.

Украинцам повезло со жребием

Команде Ротаня выпал не самый плохой вариант, который позволяет надеяться занять одно из первых двух мест и выйти из группы.

В первой корзине выбор был среди Испании, Франции, Португалии и Германии. Отлично, что избежали матчей против немцев и французов. В отборе у нас была возможность почувствовать на себе всю силу сборной Франции – 0:5 в пригороде Парижа. О чем речь, если там играют новичок «Челси» Фофана и хавбек «Реала» Камавинга. Куда ни кинь – потенциальная звезда с высоким ценником. Немцы также силовые, быстрые плюс ментальность не позволяет расслабляться.

Возможно, наилучшим вариантом была Португалия, которая выиграла не сильнейшую группу в квалификации и не имеет топ-талантов на этом уровне. У них есть свои проблемы по позициям. К примеру, с вратарями не все хорошо.

Но из первой корзины нам достались испанцы. Это очень ровная сборная, без выраженных звезд. Играют в доминирующий футбол с контролем мяча. Они не так быстры и физически сильны, как немцы или французы. Там контроль иногда важнее создания момента. Есть некоторые проблемы в защите. Парадоксально, что Испания выиграла группу с нашим соперником в стыковых матчах Словакией. Оба поединка завершились победой испанцев – 3:2. В группе команда Луиса де ла Фуэнте проиграла россиянам – 0:1.

Если будет дисциплинированная оборона, если не будет разрывов в середине поля и возможность быстро атаковать, то у Испании возникают проблемы. Где-то по стилю они нам подходят, потому что не очень остры в атаке и не любят быстрых атак соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Тренирует команду Луис де ла Фуэнте, работающий в системе сборных Испании с 2013 года, а молодежку возглавил 4 года назад. На клубном уровне у него есть опыт работы с «Алавесом» и «Атлетиком». Главными звездами команды являются вингер «Тоттенхэма» Хиль, опорник «Барселоны» Нико Гонсалес, в нынешнем сезоне выступающий за «Валенсию» на правах аренды, форвард «Браги» Абель Руис и Баэна из «Вильярреала».

Со второй корзиной откровенно повезло. Нам выпала Румыния, которая, как хозяин турнира, получила путевку на Евро. Есть большие сомнения, что румыны преодолели бы квалификацию. Здесь единственный минус – игра в Бухаресте при поддержке местных болельщиков.

В прошлом отборе мы играли против румын. В гостях проиграли – 0:3, а дома взяли реванш – 1:0. В первом матче провалили второй тайм, но на «Оболонь Арене» во втором круге взяли реванш благодаря актерскому мастерству Цитаишвили. То поколение у румын было интереснее – Ман сейчас играет за «Парму», Белуце был в «Динамо». Сейчас же это игроки местного чемпионата без особых звезд. Если кого-нибудь отмечать, то это вингеров Петрилу, Попеску, Микулеску и форварда Марковича.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Румынии U-21

Команда играет больше через фланги в атаке. Единственные в нашей группе, имеют построение в три защитника. Возглавляет команду Эмиль Сандои, работавший только на родине, имеющий опыт работы в молодежной команде и даже исполнявший обязанности главного тренера в национальной.

Из третьей корзины хотелось бы Чехию или хотя бы Швейцарию. Выпала Хорватия. Хорошо, что удалось избежать матча против Бельгии. Считаю, что это самый сильный соперник среди всех из третьей корзины.

Хорваты имеют звездный состав. Чего только стоит игрок «Зальцбурга» Сушич, который в 20 лет оценивается в 20 млн евро по версии Тransfermarkt. Кроме того, есть основной вратарь ПАОКа Котарски, защитник Гамбурга Вушкович, опорник «Вольфсбурга» Франич, таланты «Динамо» Загреб Батурина и Марин, форвард того же «Зальцбурга» Шимич. Но хорваты - немного разгильдяи. Они, имея хороший состав, тяжело прошли отбор, уступив первое место Норвегии и подпустив близко ко второй строчке финнов. В стыковых матчах только в серии пенальти одолели Данию. Где-то хорватам не хватает настроя, характера, чтобы свой класс показывать на поле. Есть вопросы по тренерской работе.

Хорватия – это доминирование на поле, активные фланги и проблемы в обороне. Не все хорошо на флангах защиты, особенно на левом, где используют опорника-капитана Франича. Тренирует команде бывший защитник «Ливерпуля» Игор Бищан. В качестве тренера он работал с «Риекой» и со словенскими клубами.

Шансы сборной Украины будут зависеть от состава

Мы поговорили о лидерах сборных Испании, Хорватии, Румынии, но и у Украины есть свои звездочки. Я считаю, что настолько быстрого и индивидуально сильного игрока, как Мудрик, ни у одного соперника нет. Так же, как и Трубин – самый сильный вратарь в нашей группе. Потенциально Илья Забарный мог бы стать одним из сильнейших защитников турнира. Не забываем о Бондаренко, Крыськиве, возможно, Сикане. Вырисовывается очень симпатичная команда.

Вопрос только в том, кто из этих игроков поедет на турнир? Мудрик и Забарный - уже полноценные игроки национальной команды. Без них команда Руслана Ротаня будет выглядеть иной.

Евро-2023 будет сыграно с 9 июня по 2 июля. В середине лета будут матчи квалификации на Евро национальной команды. 16 июня мы играем против Северной Македонии в гостях, а через три дня принимаем Мальту. Есть все предпосылки для того, чтобы не только Бондаренко, Крыськив, Сирота, Трубин, но даже Мудрик и Забарный поехали на турнир. Думаю, что национальная команда как-нибудь справится с такими соперниками без перечисленных игроков. В таком случае мы реально становимся претендентами на выход из группы. Без этих игроков или Мудрика мы существенно теряем потенциал. С не самой сильной Словакией у нас возникли большие проблемы. А здесь соперники более высокого уровня.

У соперников тоже кто-то может не поехать на Евро из-за национальной команды. Но по кадровому потенциалу Хорватия и Испания выше нас. У них более глубокая скамейка запасных, что дает возможность нивелировать потери. У Ротаня зависимость от отдельных игроков огромна.

Молодежный чемпионат Европы – это не только опыт и престиж, но и витрина для игроков. Учитывая спрос и значительный интерес к тому же Мудрику, было бы нелишним Михаилу сыграть перед скаутами всех ведущих клубов Европы.