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  4. Артем БЕСЕДИН: «Сделаю все, чтобы Омония побеждала»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 08:38 | Обновлено 02 февраля 2023, 08:41
243
1

Артем БЕСЕДИН: «Сделаю все, чтобы Омония побеждала»

Украинский нападающий – о своем переезде на Кипр

02 февраля 2023, 08:38 | Обновлено 02 февраля 2023, 08:41
243
1
Артем БЕСЕДИН: «Сделаю все, чтобы Омония побеждала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Форвард Артем Беседин дал оценку своему переходу в стан клуба «Омония» с Кипра.

«Мы очень хотели, чтобы этот трансфер завершился как можно скорее. Я очень счастлив, что приехал сюда. Хочу помочь команде добиться как можно больше побед и высот.

Получив предложение, недолго думал и вместе со своим менеджером принял решение. Да, в последнее время у «Динамо» у меня был не очень хороший период, но я уверен, что, приехав сюда, я поскорее буду менять эту ситуацию. Сделаю все, чтобы «Омония» побеждала. Слышал об этом клубе, здесь играет украинский футболист Роман Безус, я играл с ним в «Динамо» и национальной сборной. Знаю, что «Омония» – это клуб с большими традициями.

Очень рад, что присоединился к этой команде. Хочется поскорее выйти на поле, забивать и помогать команде побеждать», – признался Беседин.

Как известно, «Омония» арендовала Артема Беседина до конца текущего сезона.

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Источник: Беседин не перейдет в АЕЛ, он близок к трансферу в Турцию
Артем Беседин Омония
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