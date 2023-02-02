ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Как оказалось, в системе Getty Images ошибочно подписано фото 2020 года
Английский клуб «Борнмут» в TikTok опубликовал видео, в котором презентовал украинского центрбека Илью Забарного.
Видео озадачило украинских поклонников футбола, поскольку в кадре 7 раз появляется Илья Забарный, а вот у Лионеля Месси мяч пытается забрать Виктор Цыганков. Вряд ли в Борнмуте восхищаются талантом Цыганков. В соцсетях заподозрили ошибку.
Как оказалось, в системе Getty Images есть фото 2020 года, на котором присутствуют Лионель Месси и Виктор Цыганков. И там неправильная подпись к эпизоду игру Барселоны и Динамо. Указано, что в кадре Илья Забарный!
Вот почему креативщики Борнмута в своем промо-видео допустили ошибку, перепутав Забарного и Цыганкова. Явно еще не выучили украинского новичка в лицо.
Кадры из видео Борнмута
Ошибка в подписи GettyImages: указан Забарный вместо Цыганкова
Видео Борнмута в TikTok с презентацией Забарного
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