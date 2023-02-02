Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Англия
02 февраля 2023, 08:35 |
9
0

ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым

Как оказалось, в системе Getty Images ошибочно подписано фото 2020 года

02 февраля 2023, 08:35 |
9
0
ФОТО. Креативщики Борнмута в промо-ролике перепутали Забарного с Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Борнмут» в TikTok опубликовал видео, в котором презентовал украинского центрбека Илью Забарного.

Видео озадачило украинских поклонников футбола, поскольку в кадре 7 раз появляется Илья Забарный, а вот у Лионеля Месси мяч пытается забрать Виктор Цыганков. Вряд ли в Борнмуте восхищаются талантом Цыганков. В соцсетях заподозрили ошибку.

Как оказалось, в системе Getty Images есть фото 2020 года, на котором присутствуют Лионель Месси и Виктор Цыганков. И там неправильная подпись к эпизоду игру Барселоны и Динамо. Указано, что в кадре Илья Забарный!

Вот почему креативщики Борнмута в своем промо-видео допустили ошибку, перепутав Забарного и Цыганкова. Явно еще не выучили украинского новичка в лицо.

Кадры из видео Борнмута

Ошибка в подписи GettyImages: указан Забарный вместо Цыганкова

Видео Борнмута в TikTok с презентацией Забарного

По теме:
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Николо ДЗАНЬОЛО: «Готов выкладываться на 100 процентов в каждом матче»
Страсбург с Соболем разгромно проиграл Ренну, ПСЖ с Месси обыграл Монпелье
видео Лионель Месси презентация Борнмут Виктор Цыганков Илья Забарный Эминем TikTok
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
Футбол | 02 февраля 2023, 00:35 1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Олег Очеретько получил серьезную травму»

На сборах в Турции «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором»

Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
Футбол | 01 февраля 2023, 11:36 13
Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо

Если не удастся договориться с «Аль-Айном» зимой, то трансфер состоится летом

СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Теннис | 02.02.2023, 00:55
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Футбол | 01.02.2023, 07:42
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
Футбол | 01.02.2023, 09:30
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
31.01.2023, 16:52 1
Война
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
31.01.2023, 08:29 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
31.01.2023, 13:59 6
Футбол
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
31.01.2023, 11:14 47
Футбол
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
01.02.2023, 14:14 1
Футбол
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
31.01.2023, 11:33 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
31.01.2023, 22:42 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности