Sing with me. Борнмут посвятил видео Забарному. В кадре – Месси и Цыганков
Английский клуб опубликовал смешное видео в TikTok
Английский футбольный клуб «Борнмут» в своем официальном TikTok-аккаунте опубликовал смешное видео, в котором представил украинского центрального защитника Илью Забарного.
В кадре можно увидеть многих топ-футболистов, в том числе и Лионеля Месси, у которого пытается забрать мяч Виктор Цыганков. На видео наложена известную песню американского репера Эминема «Sing For The Moment».
Забарный перешел в «Борнмут» в последний день трансферного окна. Контракт с английской командой рассчитан до лета 2028 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко рефлексирует по поводу переезда центрбека «Динамо» в АПЛ
Подопечные украинского специалиста обыграли «Хор-Факкан»
---
Причём тут Эминем? Это ж знаменитая композиция Aerosmith - Dream On.