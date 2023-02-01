Sing with me. Борнмут посвятил видео Забарному. В кадре – Месси и Цыганков

Английский футбольный клуб «Борнмут» в своем официальном TikTok-аккаунте опубликовал смешное видео, в котором представил украинского центрального защитника Илью Забарного.

В кадре можно увидеть многих топ-футболистов, в том числе и Лионеля Месси, у которого пытается забрать мяч Виктор Цыганков. На видео наложена известную песню американского репера Эминема «Sing For The Moment».

Забарный перешел в «Борнмут» в последний день трансферного окна. Контракт с английской командой рассчитан до лета 2028 года.