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  4. Sing with me. Борнмут посвятил видео Забарному. В кадре – Месси и Цыганков
Англия
01 февраля 2023, 19:40 | Обновлено 01 февраля 2023, 19:50
1335
6

Sing with me. Борнмут посвятил видео Забарному. В кадре – Месси и Цыганков

Английский клуб опубликовал смешное видео в TikTok

01 февраля 2023, 19:40 | Обновлено 01 февраля 2023, 19:50
1335
6
Sing with me. Борнмут посвятил видео Забарному. В кадре – Месси и Цыганков
ФК Борнмут. Илья Забарный

Английский футбольный клуб «Борнмут» в своем официальном TikTok-аккаунте опубликовал смешное видео, в котором представил украинского центрального защитника Илью Забарного.

В кадре можно увидеть многих топ-футболистов, в том числе и Лионеля Месси, у которого пытается забрать мяч Виктор Цыганков. На видео наложена известную песню американского репера Эминема «Sing For The Moment».

Забарный перешел в «Борнмут» в последний день трансферного окна. Контракт с английской командой рассчитан до лета 2028 года.

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Эминем Лионель Месси Виктор Цыганков Борнмут презентация Илья Забарный видео TikTok
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Александр
Я так и не понял, почему против Месси Циганков борерться. Они его перепутали, чи шо? 
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+5
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TimurKhAI
"... На видео наложена известная песня американского репера Эминема "Sing For The Moment" ... "
---
Причём тут Эминем? Это ж знаменитая композиция Aerosmith - Dream On.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
umnuy2
лучше бы они уматное видео выложили как ильюха мимо месси бежит с мечом еле еле а тот филонит в отборе,типа его нету...это вошло во все топы тогда в соцсетях
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+1
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