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Франция
02 февраля 2023, 07:57 | Обновлено 02 февраля 2023, 08:04
727
0

В чемпионате Франции обновлен печальный антирекорд. Новый неудачник – Анже

Главный неудачник Лиги 1 просто беспомощен

02 февраля 2023, 07:57 | Обновлено 02 февраля 2023, 08:04
727
0
В чемпионате Франции обновлен печальный антирекорд. Новый неудачник – Анже
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Франции «Анже» дома проиграл «Аяччо» со 1:2.

Для команды с берегом реки Мен это поражение стало 13-м подряд в нынешнем сезоне Лиги 1. Это новый антирекорд чемпионата Франции.

«Анже» в последний раз набирал очки в чемпионате страны 18 сентября прошлого года, когда обыграл на выезде «Ниццу» (1:0). В турнирной таблице сезона команда занимает последнее – 20-е – место, имея в активе 8 очков. От спасительной 16-й позиции «Анже» отстает на 11 пунктов.

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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Анже
Источник Opta
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