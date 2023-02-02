Франция02 февраля 2023, 07:57 | Обновлено 02 февраля 2023, 08:04
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В чемпионате Франции обновлен печальный антирекорд. Новый неудачник – Анже
Главный неудачник Лиги 1 просто беспомощен
02 февраля 2023, 07:57 | Обновлено 02 февраля 2023, 08:04
727
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В среду, 1 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Франции «Анже» дома проиграл «Аяччо» со 1:2.
Для команды с берегом реки Мен это поражение стало 13-м подряд в нынешнем сезоне Лиги 1. Это новый антирекорд чемпионата Франции.
«Анже» в последний раз набирал очки в чемпионате страны 18 сентября прошлого года, когда обыграл на выезде «Ниццу» (1:0). В турнирной таблице сезона команда занимает последнее – 20-е – место, имея в активе 8 очков. От спасительной 16-й позиции «Анже» отстает на 11 пунктов.
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