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ATP
02 февраля 2023, 04:30 |
29
0

Кливленд. Марченко проиграл во втором круге

Украинский теннисист уступил Александару Ковачевичу

02 февраля 2023, 04:30 |
29
0
Кливленд. Марченко проиграл во втором круге
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступление на хардовом челленджере в США.

Во втором раунде основы украинец уступил Александару Ковачевичу из США.

Кливленд. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Александар Ковачевич (США) – 5:7, 3:6

Напомним, в конце января Марченко в Кемпере в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером.

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Илья Марченко Александар Ковачевич ATP Кливленд
Источник Sport.ua
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