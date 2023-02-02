ATP02 февраля 2023, 04:30 |
29
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Кливленд. Марченко проиграл во втором круге
Украинский теннисист уступил Александару Ковачевичу
02 февраля 2023, 04:30 |
29
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Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступление на хардовом челленджере в США.
Во втором раунде основы украинец уступил Александару Ковачевичу из США.
Кливленд. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Александар Ковачевич (США) – 5:7, 3:6
Напомним, в конце января Марченко в Кемпере в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером.
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