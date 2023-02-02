Кливленд. Марченко проиграл во втором круге

Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступление на хардовом челленджере в США.

Во втором раунде основы украинец уступил Александару Ковачевичу из США.

Кливленд. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Александар Ковачевич (США) – 5:7, 3:6

Напомним, в конце января Марченко в Кемпере в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером.