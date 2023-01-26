Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером
ATP
26 января 2023, 17:50 | Обновлено 26 января 2023, 19:02
266
1

Марченко в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером

Илья проиграл Доминику Штрикеру

26 января 2023, 17:50 | Обновлено 26 января 2023, 19:02
266
1
Марченко в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 412) во втором раунде челленджера в Кемпере (Франция) проиграл Доминику Штрикеру (Швейцария, ATP 118) в трех сетах за 1 час и 56 минут.

ATP челленджер Кемпер. Хард в помещении. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 6:2, 3:6, 3:6

Илья достаточно неплохо провел матч против 20-летнего швейцарца, который играл в 2022 году а полуфинале Next Gen ATP Finals. Штрикер часто проводил тренировки с легендарным Роджером Федерером, который даже приходил на его матче на турнире в Женеве в 2022 году и давал наставления.

В прошлом раунде турнира Марченко обыграл Бенуа Пэра.


Twitter. Роджер Федерер и Доминик Стрикер на тренировке в 2021 году

По теме:
Марченко разгромил скандального француза и вышел во 2-й раунд челленджера
Илья Марченко – Бенуа Пэр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Не изменяет здравому смыслу. Марченко не пожал руку россиянину
Доминик Штрикер Илья Марченко Роджер Федерер ATP Кемпер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023
Теннис | 26 января 2023, 14:48 9
Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023
Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023

Белоруска обыграла Магду Линетт

ФОТО. Ястремская наслаждается природой Таиланда перед турниром в Хуахине
Теннис | 26 января 2023, 11:28 3
ФОТО. Ястремская наслаждается природой Таиланда перед турниром в Хуахине
ФОТО. Ястремская наслаждается природой Таиланда перед турниром в Хуахине

Украинская теннисистка выступит на турнире, который уже выигрывала

Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Футбол | 26.01.2023, 10:59
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко
Футбол | 25.01.2023, 18:54
Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко
Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Футбол | 25.01.2023, 20:21
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
Вже не раз помічав - Марченко дуже потужно проводить перший сет, а потім сиплеться. Фізухи не вистачає. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
25.01.2023, 05:34 4
Футбол
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
24.01.2023, 17:53 43
Футбол
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
25.01.2023, 13:45
Теннис
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
25.01.2023, 12:59 19
Биатлон
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
25.01.2023, 14:50 11
Футбол
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
24.01.2023, 18:45 5
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
25.01.2023, 11:00
Биатлон
Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
25.01.2023, 06:40 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности