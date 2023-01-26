Марченко в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером
Илья проиграл Доминику Штрикеру
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 412) во втором раунде челленджера в Кемпере (Франция) проиграл Доминику Штрикеру (Швейцария, ATP 118) в трех сетах за 1 час и 56 минут.
ATP челленджер Кемпер. Хард в помещении. 1/8 финала
Илья Марченко (Украина) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 6:2, 3:6, 3:6
Илья достаточно неплохо провел матч против 20-летнего швейцарца, который играл в 2022 году а полуфинале Next Gen ATP Finals. Штрикер часто проводил тренировки с легендарным Роджером Федерером, который даже приходил на его матче на турнире в Женеве в 2022 году и давал наставления.
В прошлом раунде турнира Марченко обыграл Бенуа Пэра.
Twitter. Роджер Федерер и Доминик Стрикер на тренировке в 2021 году
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