Марченко в борьбе уступил юному швейцарцу, который тренировался с Федерером

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 412) во втором раунде челленджера в Кемпере (Франция) проиграл Доминику Штрикеру (Швейцария, ATP 118) в трех сетах за 1 час и 56 минут.

ATP челленджер Кемпер. Хард в помещении. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 6:2, 3:6, 3:6

Илья достаточно неплохо провел матч против 20-летнего швейцарца, который играл в 2022 году а полуфинале Next Gen ATP Finals. Штрикер часто проводил тренировки с легендарным Роджером Федерером, который даже приходил на его матче на турнире в Женеве в 2022 году и давал наставления.

В прошлом раунде турнира Марченко обыграл Бенуа Пэра.



Twitter. Роджер Федерер и Доминик Стрикер на тренировке в 2021 году