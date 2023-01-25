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ATP
25 января 2023, 17:37 | Обновлено 25 января 2023, 17:49
781
0

Марченко разгромил скандального француза и вышел во 2-й раунд челленджера

Украинец в двух сетах обыграл Бенуа Пэра

25 января 2023, 17:37 | Обновлено 25 января 2023, 17:49
781
0
Марченко разгромил скандального француза и вышел во 2-й раунд челленджера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 412) в первом раунде челленджера в Кемпере (Франция) в двух сетах обыграл Бенуа Пэра (АТР 172) за 1 час и 10 минут.

ATP челленджер Кемпер. Хард в помещении. 1/16 финала

Бенуа Пэр (Франция) – Илья Марченко (Украина) – 1:6, 4:6

35-летний Марченко ни разу не отдал свою подачу.

Пэр – шоумен, который славится своим не самым лучшим поведением на корте. Он любит спорить с судьями, разбивать ракетки и делать вещи, которые не красят теннисиста. Однако такой образ теннисиста-разбойника приносит ему немалое количество фанатов. Бенуа даже находился в топ-20 мирового рейтинга АТР.

В 1/8 финала турнира Илья сыграет с 20-летним Домиником Стрикером.

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Бенуа Пэр Илья Марченко ATP Кемпер
Источник Sport.ua
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