Жозе МОУРИНЬО: «Мы научились не плакать после поражений»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировала поражение от «Кремонезе» (1:2) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Поздравляю «Кремонезе». Они одержали две великие победы, над «Наполи» и над «Ромой» вдали от дома. Это странный Кубок.

Мы поплатились за ужасный первый тайм и за очень низкий уровень футбола. Во втором тайме индивидуальная ошибка. Мы научились не плакать после поражений и смотреть в следующие матчи. Наша команда боролась», - сказал Моуриньо.