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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Мы научились не плакать после поражений»
Италия
02 февраля 2023, 01:25 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:37
116
2

Жозе МОУРИНЬО: «Мы научились не плакать после поражений»

Наставник «Ромы» – о вылете из Кубка Италии

02 февраля 2023, 01:25 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:37
116
2
Жозе МОУРИНЬО: «Мы научились не плакать после поражений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировала поражение от «Кремонезе» (1:2) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Поздравляю «Кремонезе». Они одержали две великие победы, над «Наполи» и над «Ромой» вдали от дома. Это странный Кубок.

Мы поплатились за ужасный первый тайм и за очень низкий уровень футбола. Во втором тайме индивидуальная ошибка. Мы научились не плакать после поражений и смотреть в следующие матчи. Наша команда боролась», - сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Кремонезе Кубок Италии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
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Gargantua
"нас любят а мы крепчаем" он имел в виду
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VikyKrasotulechka90
Слить Кремнезему. .потом ещё рот открывать))  Маур явно не дружит с головой)
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