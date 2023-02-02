Италия02 февраля 2023, 01:25 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:37
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Жозе МОУРИНЬО: «Мы научились не плакать после поражений»
Наставник «Ромы» – о вылете из Кубка Италии
02 февраля 2023, 01:25 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:37
116
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировала поражение от «Кремонезе» (1:2) в четвертьфинале Кубка Италии.
«Поздравляю «Кремонезе». Они одержали две великие победы, над «Наполи» и над «Ромой» вдали от дома. Это странный Кубок.
Мы поплатились за ужасный первый тайм и за очень низкий уровень футбола. Во втором тайме индивидуальная ошибка. Мы научились не плакать после поражений и смотреть в следующие матчи. Наша команда боролась», - сказал Моуриньо.
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Комментарии 2
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"нас любят а мы крепчаем" он имел в виду
Слить Кремнезему. .потом ещё рот открывать)) Маур явно не дружит с головой)
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