Фиорентина обыграла Торино и вышла в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» обыграла «Торино» со счетом 2:1.

У хозяев поля забили форвард Лука Йович и хавбек Жонатан Иконе. У «Торино» один гол отквитал форвард Янн Карамо.

«Фиорентина» в полуфинале сыграет с победителем матча между «Ромой» и «Кремонезе».

Кубок Италии

1/4 финала, 1 февраля

Фиорентина – Торино – 2:1

Голы: Йович, 65, Иконе, 90 – Карамо, 90+3