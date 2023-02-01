Кубок Италии
01.02.2023, FT 2 : 1
Италия01 февраля 2023, 23:12 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:08
96
0
Фиорентина обыграла Торино и вышла в полуфинал Кубка Италии
«Фиорентина» в полуфинале сыграет с победителем матча «Ромы» с «Кремонезе»
01 февраля 2023, 23:12 | Обновлено 02 февраля 2023, 00:08
96
0
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» обыграла «Торино» со счетом 2:1.
У хозяев поля забили форвард Лука Йович и хавбек Жонатан Иконе. У «Торино» один гол отквитал форвард Янн Карамо.
«Фиорентина» в полуфинале сыграет с победителем матча между «Ромой» и «Кремонезе».
Кубок Италии
1/4 финала, 1 февраля
Фиорентина – Торино – 2:1
Голы: Йович, 65, Иконе, 90 – Карамо, 90+3
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Карамо (Торино).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Иконе (Фиорентина).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Фиорентина).
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