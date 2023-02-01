ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
«Аль-Айн» обыграл «Хор-Факкан» со счетом 1:0
В среду, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между «Аль-Айном» и «Хор-Факканом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных украинского специалиста Реброва.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе «Аль-Айна» и провел на поле 90 минут. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте полузащитником Фала Валидом.
После гола Валида главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров весьма странно отреагировал на взятие ворот. Видимо, украинский наставник был недоволен не самой качественной игрой своей команды, которая привела к неубедительной минимальной победе.
Отметим, что в этом голе принял участие и Ярмоленко.
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