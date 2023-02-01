ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных

В среду, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между «Аль-Айном» и «Хор-Факканом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных украинского специалиста Реброва.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе «Аль-Айна» и провел на поле 90 минут. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте полузащитником Фала Валидом.

После гола Валида главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров весьма странно отреагировал на взятие ворот. Видимо, украинский наставник был недоволен не самой качественной игрой своей команды, которая привела к неубедительной минимальной победе.

Отметим, что в этом голе принял участие и Ярмоленко.