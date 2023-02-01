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Досье
01 февраля 2023, 22:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 23:06
2323
2

ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных

«Аль-Айн» обыграл «Хор-Факкан» со счетом 1:0

01 февраля 2023, 22:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 23:06
2323
2
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

В среду, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между «Аль-Айном» и «Хор-Факканом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных украинского специалиста Реброва.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе «Аль-Айна» и провел на поле 90 минут. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте полузащитником Фала Валидом.

После гола Валида главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров весьма странно отреагировал на взятие ворот. Видимо, украинский наставник был недоволен не самой качественной игрой своей команды, которая привела к неубедительной минимальной победе.

Отметим, что в этом голе принял участие и Ярмоленко.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн Хор-Факкан видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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dd22ff33
Поставил на гол Ярмоленка. 
Ответить
-1
GloryUkraine
Таке враження, що Ребров збирався в туалет, але дочекався закінчення моменту та через проблеми з шлунком не мав сили радіти, а скоріше рванув до унітазу.
😊
Ответить
-2
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