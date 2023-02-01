Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ
Другие новости
01 февраля 2023, 20:31 |
796
0

Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ

Подопечные украинского специалиста обыграли «Хор-Факкан»

01 февраля 2023, 20:31 |
796
0
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ
Twitter

В среду, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между «Аль-Айном» и «Хор-Факканом». Игра завершилась минимальной победой подопечных Сергея Реброва со счетом 1:0.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе «Аль-Айна» и провел на поле 90 минут. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте полузащитником Фала Валидом.

Благодаря этой победе «Аль-Айн» прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Шабаб Аль-Ахли».

Кубок президента. 1/8 финала. 1 февраля

Аль-Айн – Хор-Факкан – 1:0

Гол: Фала Валид, 73

По теме:
Журналист: Ярмоленко в ближайшие полгода вернется в Динамо
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Хор-Факкан Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами
Футбол | 31 января 2023, 20:58 18
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами

Украинский защитник продолжит карьеру в МЛС

Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Футбол | 01 февраля 2023, 14:14 1
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона

Киевляне будут не только продавать

Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Футбол | 01.02.2023, 20:52
Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Стал известен игровой номер Энцо Фернандеса в Челси
Футбол | 01.02.2023, 16:46
Стал известен игровой номер Энцо Фернандеса в Челси
Стал известен игровой номер Энцо Фернандеса в Челси
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Футбол | 01.02.2023, 07:42
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
31.01.2023, 21:35 7
Война
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
31.01.2023, 23:36 2
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
31.01.2023, 05:15 5
Футбол
БЕЛЕНЮК: «40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК по допуску россиян к ОИ»
БЕЛЕНЮК: «40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК по допуску россиян к ОИ»
31.01.2023, 07:33 2
Олимпийские игры
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
31.01.2023, 13:59 6
Футбол
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
30.01.2023, 17:04 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности