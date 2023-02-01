Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ
Подопечные украинского специалиста обыграли «Хор-Факкан»
В среду, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между «Аль-Айном» и «Хор-Факканом». Игра завершилась минимальной победой подопечных Сергея Реброва со счетом 1:0.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе «Аль-Айна» и провел на поле 90 минут. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте полузащитником Фала Валидом.
Благодаря этой победе «Аль-Айн» прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Шабаб Аль-Ахли».
Кубок президента. 1/8 финала. 1 февраля
Аль-Айн – Хор-Факкан – 1:0
Гол: Фала Валид, 73
نهاية المباراة والنتيجة خورفكان 0 والعين 1 #نادي_العين pic.twitter.com/NAg9smO3lj— نادي العين (@alainfcae) February 1, 2023
📸 مباراة العين وخورفكان #نادي_العين pic.twitter.com/F7sXMfj3mb— نادي العين (@alainfcae) February 1, 2023
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