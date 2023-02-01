Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ

В среду, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между «Аль-Айном» и «Хор-Факканом». Игра завершилась минимальной победой подопечных Сергея Реброва со счетом 1:0.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе «Аль-Айна» и провел на поле 90 минут. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте полузащитником Фала Валидом.

Благодаря этой победе «Аль-Айн» прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Шабаб Аль-Ахли».

Кубок президента. 1/8 финала. 1 февраля

Аль-Айн – Хор-Факкан – 1:0

Гол: Фала Валид, 73