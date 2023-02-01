Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 19:28 |
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Игрок основы. Малиновский выйдет в старте Марселя на матч против Нанта
Поединок состоится 1 февраля в 20:00 по Киеву
01 февраля 2023, 19:28 |
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В среду, 1 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Марселем». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
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Украинский футболист Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе гостей.
29-летний украинец проведет пятый матч за французскую команду. Пока что результативными действиями за «Марсель» Руслан не отличался.
𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 ⚔️🔥— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2023
Notre XI de départ pour affronter Nantes.📝
Coup d'envoi dans moins d'une heure ⌛️ #FCNOM pic.twitter.com/NT0og97Yq9
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