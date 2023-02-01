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  4. Игрок основы. Малиновский выйдет в старте Марселя на матч против Нанта
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 19:28 |
438
0

Игрок основы. Малиновский выйдет в старте Марселя на матч против Нанта

Поединок состоится 1 февраля в 20:00 по Киеву

01 февраля 2023, 19:28 |
438
0
Игрок основы. Малиновский выйдет в старте Марселя на матч против Нанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В среду, 1 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Марселем». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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Украинский футболист Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе гостей.

29-летний украинец проведет пятый матч за французскую команду. Пока что результативными действиями за «Марсель» Руслан не отличался.

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Источник Sport.ua
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