Игрок основы. Малиновский выйдет в старте Марселя на матч против Нанта

В среду, 1 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Марселем». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе гостей.

29-летний украинец проведет пятый матч за французскую команду. Пока что результативными действиями за «Марсель» Руслан не отличался.