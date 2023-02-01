Минай обыграл узбекский клуб в контрольном матче

«Минай» в рамках учебно-тренировочных сборов провел контрольный матч с «Бухарой» из Узбекистана.

Команда Владимира Шарана одержала победу в спарринге со счетом 2:1.

Контрольный матч

«Минай» – «Бухара» – 2:1

Голы: 0:1 Ахмедов, 56 (с пенальти), 1:1 Немчанинов, 80, 2:1 Твердохлиб, 85.

Следующий контрольный матч у «Миная» запланирован на 4 февраля против «Сараево» из Боснии и Герцеговины.