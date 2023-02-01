Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 18:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 18:56
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Минай обыграл узбекский клуб в контрольном матче
Команда Владимира Шарана провела спарринг с «Бухарой»
01 февраля 2023, 18:50 | Обновлено 01 февраля 2023, 18:56
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«Минай» в рамках учебно-тренировочных сборов провел контрольный матч с «Бухарой» из Узбекистана.
Команда Владимира Шарана одержала победу в спарринге со счетом 2:1.
Контрольный матч
«Минай» – «Бухара» – 2:1
Голы: 0:1 Ахмедов, 56 (с пенальти), 1:1 Немчанинов, 80, 2:1 Твердохлиб, 85.
Следующий контрольный матч у «Миная» запланирован на 4 февраля против «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
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