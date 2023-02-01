Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 01 февраля 2023, 12:20
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Минай – Бухара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
01 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 01 февраля 2023, 12:20
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1 февраля закарпатский «Минай» проведет второй контрольный матч на зимнем сборе. Соперником будет узбекская «Бухара».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоится в Алании на поле гостиничного комплекса Gold City. Начало – в 15:00 по Киеву.
Минай – Бухара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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