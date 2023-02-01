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01 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 01 февраля 2023, 12:20
57
0

Минай – Бухара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

01 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 01 февраля 2023, 12:20
57
0
Минай – Бухара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

1 февраля закарпатский «Минай» проведет второй контрольный матч на зимнем сборе. Соперником будет узбекская «Бухара».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится в Алании на поле гостиничного комплекса Gold City. Начало – в 15:00 по Киеву.

Минай – Бухара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник FootballHub
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