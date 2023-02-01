1 февраля закарпатский «Минай» проведет второй контрольный матч на зимнем сборе. Соперником будет узбекская «Бухара».

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Встреча состоится в Алании на поле гостиничного комплекса Gold City. Начало – в 15:00 по Киеву.

Минай – Бухара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция