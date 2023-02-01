WTA01 февраля 2023, 18:10 |
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Дальше – сербка и россиянка. Киченок вышла в полуфинал турнира во Франции
Украинка вместе с Макото Ниномией обыграла Ану Богдан и Данку Ковинич
01 февраля 2023, 18:10 |
373
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Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Макото Ниномией вышла в полуфинал парного турнира серии WTA 250 в Лионе (Франция).
Украинка и японка выиграли у Аны Богдан и Данки Ковинич в трех сетах за 1 час и 33 минут.
WTA 250 Лион. Пары. Хард в помещении. 1/4 финала
Ана Богдан (Румыния) / Данка Ковинич (Черногория) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 4:6, 6:4, [8:10]
В 1/2 финала и Ниномия сыграют с Ольгой Данилович (Сербия) и Александрой Пановой из рф.
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