Дальше – сербка и россиянка. Киченок вышла в полуфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Макото Ниномией вышла в полуфинал парного турнира серии WTA 250 в Лионе (Франция).

Украинка и японка выиграли у Аны Богдан и Данки Ковинич в трех сетах за 1 час и 33 минут.

WTA 250 Лион. Пары. Хард в помещении. 1/4 финала

Ана Богдан (Румыния) / Данка Ковинич (Черногория) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 4:6, 6:4, [8:10]

В 1/2 финала и Ниномия сыграют с Ольгой Данилович (Сербия) и Александрой Пановой из рф.