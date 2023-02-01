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  4. Дальше – сербка и россиянка. Киченок вышла в полуфинал турнира во Франции
WTA
01 февраля 2023, 18:10 |
373
0

Дальше – сербка и россиянка. Киченок вышла в полуфинал турнира во Франции

Украинка вместе с Макото Ниномией обыграла Ану Богдан и Данку Ковинич

01 февраля 2023, 18:10 |
373
0
Дальше – сербка и россиянка. Киченок вышла в полуфинал турнира во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Макото Ниномией вышла в полуфинал парного турнира серии WTA 250 в Лионе (Франция).

Украинка и японка выиграли у Аны Богдан и Данки Ковинич в трех сетах за 1 час и 33 минут.

WTA 250 Лион. Пары. Хард в помещении. 1/4 финала

Ана Богдан (Румыния) / Данка Ковинич (Черногория) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 4:6, 6:4, [8:10]

В 1/2 финала и Ниномия сыграют с Ольгой Данилович (Сербия) и Александрой Пановой из рф.

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Надежда Киченок Макото Ниномия Ана Богдан Данка Ковинич WTA Лион
Источник Sport.ua
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