Стал известен игровой номер Энцо Фернандеса в Челси

Полузащитник Энцо Фернандес стал игроком «Челси». Аргентинец стал шестым самым дорогим футболистом в истории – лондонский клуб заплатил за него «Бенфике» 121 миллион евро.

22-летний полузащитник выбрал себе номер 5. Ранее в «Челси» под номером 5 выступал полузащитник Жоржиньо. На днях он перебрался в другой лондонский клуб – в «Арсенал».

«Челси» на текущий момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.