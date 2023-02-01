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Англия
01 февраля 2023, 16:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:49
1274
3

Стал известен игровой номер Энцо Фернандеса в Челси

22-летний полузащитник выбрал себе номер 5

01 февраля 2023, 16:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:49
1274
3
Стал известен игровой номер Энцо Фернандеса в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник Энцо Фернандес стал игроком «Челси». Аргентинец стал шестым самым дорогим футболистом в истории – лондонский клуб заплатил за него «Бенфике» 121 миллион евро.

22-летний полузащитник выбрал себе номер 5. Ранее в «Челси» под номером 5 выступал полузащитник Жоржиньо. На днях он перебрался в другой лондонский клуб – в «Арсенал».

«Челси» на текущий момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Бенфика трансферы Челси трансферы АПЛ Энцо Фернандес
Источник Фабрицио Романо
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