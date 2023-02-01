Англия01 февраля 2023, 16:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:49
1274
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Стал известен игровой номер Энцо Фернандеса в Челси
22-летний полузащитник выбрал себе номер 5
01 февраля 2023, 16:46 | Обновлено 01 февраля 2023, 16:49
1274
3
Полузащитник Энцо Фернандес стал игроком «Челси». Аргентинец стал шестым самым дорогим футболистом в истории – лондонский клуб заплатил за него «Бенфике» 121 миллион евро.
22-летний полузащитник выбрал себе номер 5. Ранее в «Челси» под номером 5 выступал полузащитник Жоржиньо. На днях он перебрался в другой лондонский клуб – в «Арсенал».
«Челси» на текущий момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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