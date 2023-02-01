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  4. ВИДЕО. Первые слова Жоржиньо в футболке Арсенала
Англия
01 февраля 2023, 16:26 |
987
0

ВИДЕО. Первые слова Жоржиньо в футболке Арсенала

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

01 февраля 2023, 16:26 |
987
0
ВИДЕО. Первые слова Жоржиньо в футболке Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Накануне лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании полузащитника «Челси» Жоржиньо. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера 31-летнего игрока сборной Италии не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 12 миллионах фунтов.

Предлагаем вашему вниманию первые слова Жоржиньо в футболке «Арсенала».

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Источник Sport.ua
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