Англия01 февраля 2023, 16:26 |
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ВИДЕО. Первые слова Жоржиньо в футболке Арсенала
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
01 февраля 2023, 16:26 |
987
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Накануне лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании полузащитника «Челси» Жоржиньо. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.
Сумма трансфера 31-летнего игрока сборной Италии не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 12 миллионах фунтов.
Предлагаем вашему вниманию первые слова Жоржиньо в футболке «Арсенала».
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