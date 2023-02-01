ВИДЕО. Первые слова Жоржиньо в футболке Арсенала

Накануне лондонский «Арсенал» официально сообщил о подписании полузащитника «Челси» Жоржиньо. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера 31-летнего игрока сборной Италии не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 12 миллионах фунтов.

Предлагаем вашему вниманию первые слова Жоржиньо в футболке «Арсенала».