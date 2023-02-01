Тимур ПУЗАНКОВ: «Игра шла на встречных курсах»

Вратарь «Шахтера» Тимур Пузанков подытожил ничью в спарринге с «Лудогорцем» (2:2) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Игра шла на встречных курсах. У нас играли молодые ребята, ведь у тренера был план и каждый из юношеской команды получил свои минуты. Соперник также был хорош – «Лудогорец» постоянно выступает в еврокубках. Хороший матч. А еще хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку!

– Как оценишь свою игру?

– Неплохо, учитывая, что я давно не играл. Все впереди, поэтому нужно работать, доказывать и стараться играть еще, чтобы помогать команде.

– Чувствовалась ли поддержка украинских детей на трибунах?

– Они кричали, громко поддерживали нас! Обычно на сборах играешь при пустых трибунах, а здесь была поддержка. Конечно, было приятно, даже после матча с нами фотографировались и поддерживали.

– Насколько важно ощутить поддержку соотечественников в столь тяжелое время?

– Очень важно, чтобы мы объединялись и помнили, что мы все – единое целое и один народ. Хорошо, когда в любой точке мира есть наши люди, нужно поддерживать друг друга.