Заря сыграла вничью с соперником из Дании

«Заря» на сборе в Турции провела очередной контрольный матч, а соперником был датский клуб «Хорсенс». Встреча завершилась без голов – 0:0.

Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Роман Вантух, Арсений Батагов, Максим Имереков, Олег Данченко, Владимир Бражко, Вячеслав Чурко, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Игорь Кирюханцев, Назарий Русин.

Ранее команда Патрика ван Леувена на сборе трижды выиграла и один раз уступила.