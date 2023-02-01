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Заря
01.02.2023 13:00 - : -
Хорсенс
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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 07:25 |
68
0

Заря – Хорсенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

01 февраля 2023, 07:25 |
68
0
Заря – Хорсенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В среду, 1 февраля, на предсезонном сборе в Турции луганская «Заря» проведет товарищеский поединок с датским клубом «Хорсенс».

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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