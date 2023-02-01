Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 07:25 |
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Заря – Хорсенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
01 февраля 2023, 07:25 |
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В среду, 1 февраля, на предсезонном сборе в Турции луганская «Заря» проведет товарищеский поединок с датским клубом «Хорсенс».
Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
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