Наставник Интера Майами: «Кривцов знает, чего хочет»
Англичанин Фил Невилл – об украинском защитнике
46-летний английский специалист Фил Невилл, который возглавляет клуб «Интер» из Майами, дал характеристику украинцу Сергею Кривцову, которую влился в ряды его подопечных.
«Когда вы разговариваете с опытным игроком, он просто чувствует себя иначе, чем молодой игрок. Они точно знают, чего хотят, точно знают, как тренироваться, и точно знают, как играть. Мы надеемся, что Сергей принесет этот опыт в «Интер Майами», – признался 46-летний Фил Невилл.
31-летний Сергей Кривцов, как известно, подписал с «Интер Майами» контракт до 2024 года.
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