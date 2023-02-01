Наставник Интера Майами: «Кривцов знает, чего хочет»

46-летний английский специалист Фил Невилл, который возглавляет клуб «Интер» из Майами, дал характеристику украинцу Сергею Кривцову, которую влился в ряды его подопечных.

«Когда вы разговариваете с опытным игроком, он просто чувствует себя иначе, чем молодой игрок. Они точно знают, чего хотят, точно знают, как тренироваться, и точно знают, как играть. Мы надеемся, что Сергей принесет этот опыт в «Интер Майами», – признался 46-летний Фил Невилл.

31-летний Сергей Кривцов, как известно, подписал с «Интер Майами» контракт до 2024 года.