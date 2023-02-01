Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Настал момент прощаться с родным клубом»
Англия
01 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 14:23
554
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Настал момент прощаться с родным клубом»

Украинский защитник – о переходе из «Динамо» в «Борнмут»

01 февраля 2023, 14:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 14:23
554
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Настал момент прощаться с родным клубом»
ФК Борнмут. Илья Забарный

20-летний защитник национальной сборной Украины Илья Забарный попрощался с «Динамо» после перехода из киевского клуба в английский «Борнмут».

«Уважаемые болельщики. Настал момент прощаться с родным клубом, в котором я вырос тем, кем сейчас являюсь. Хочу поблагодарить наших храбрых воинов и защитников за возможность представлять нашу страну на мировом уровне.

Также благодарю вас за безумную поддержку, партнеров по команде, тренерский штаб, медицинский персонал. Это полностью ваша заслуга. Благодарю руководство «Динамо», что дали шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов мира. Навсегда в сердце моем. Скоро увидимся», - сказал Забарный.

По теме:
Динамо планирует подписать европейского форварда за 1-1,5 миллиона
«Замечательное резюме». В Борнмуте рассказали о подписании Забарного
Агент Беседина: «Задача Артема – перезагрузиться и вернуться в Динамо»
Илья Забарный Динамо Киев Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
Футбол | 31 января 2023, 18:36 34
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом

Еще один украинец в АПЛ

Григорчук мог покинуть Черноморец. Тренер отказался уйти
Футбол | 01 февраля 2023, 12:49 0
Григорчук мог покинуть Черноморец. Тренер отказался уйти
Григорчук мог покинуть Черноморец. Тренер отказался уйти

Наставник не хочет покидать Украину

У Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыск
Футбол | 01.02.2023, 10:42
У Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыск
У Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыск
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Футбол | 31.01.2023, 16:58
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Футбол | 01.02.2023, 08:23
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕЛЕНЮК: «40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК по допуску россиян к ОИ»
БЕЛЕНЮК: «40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК по допуску россиян к ОИ»
31.01.2023, 07:33 2
Олимпийские игры
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
Разведка рассказала, сколько российских войск находится в Украине
31.01.2023, 16:52 1
Война
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
31.01.2023, 13:23 5
Футбол
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
31.01.2023, 08:55 7
Футбол
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
31.01.2023, 07:20 3
Футбол
Беленюк заявил о вероятном сговоре МОК с кремлем и НОК рф
Беленюк заявил о вероятном сговоре МОК с кремлем и НОК рф
30.01.2023, 12:14 3
Другие виды
Вратарь Александрии: «Родители в Горловке, четыре года их не видел»
Вратарь Александрии: «Родители в Горловке, четыре года их не видел»
30.01.2023, 12:10 4
Футбол
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности