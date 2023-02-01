ВИДЕО. Динамо попрощалось с Забарным, вспомнив яркие моменты его игры

31 января «Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного.

После отъезда игрока в Великобританию киевский клуб опубликовал нарезку с лучшими моментами игры 20-летнего защитника и попрощался с футболистом.

«Воспитанник ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского Илья Забарный перешел в «Борнмут» и выступит в английской Премьер-лиге.

Желаем Илье быстрой адаптации в одной из лучших лиг мира, надежной игре, побед и успехов в дальнейшей карьере!

А пока вспомним самые лучшие моменты выступлений Забарного за родной клуб», – говорится в сообщении киевлян на официальном сайте.