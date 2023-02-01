ВИДЕО. Динамо попрощалось с Забарным, вспомнив яркие моменты его игры
В карьере Ильи теперь будет новый вызов
31 января «Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного.
После отъезда игрока в Великобританию киевский клуб опубликовал нарезку с лучшими моментами игры 20-летнего защитника и попрощался с футболистом.
«Воспитанник ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского Илья Забарный перешел в «Борнмут» и выступит в английской Премьер-лиге.
Желаем Илье быстрой адаптации в одной из лучших лиг мира, надежной игре, побед и успехов в дальнейшей карьере!
А пока вспомним самые лучшие моменты выступлений Забарного за родной клуб», – говорится в сообщении киевлян на официальном сайте.
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