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  4. ВИДЕО. Динамо попрощалось с Забарным, вспомнив яркие моменты его игры
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 13:15 |
915
0

ВИДЕО. Динамо попрощалось с Забарным, вспомнив яркие моменты его игры

В карьере Ильи теперь будет новый вызов

01 февраля 2023, 13:15 |
915
0
ВИДЕО. Динамо попрощалось с Забарным, вспомнив яркие моменты его игры
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

31 января «Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного.

После отъезда игрока в Великобританию киевский клуб опубликовал нарезку с лучшими моментами игры 20-летнего защитника и попрощался с футболистом.

«Воспитанник ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского Илья Забарный перешел в «Борнмут» и выступит в английской Премьер-лиге.

Желаем Илье быстрой адаптации в одной из лучших лиг мира, надежной игре, побед и успехов в дальнейшей карьере!

А пока вспомним самые лучшие моменты выступлений Забарного за родной клуб», – говорится в сообщении киевлян на официальном сайте.

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Динамо Киев трансферы Борнмут трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный
Источник ФК Динамо Киев
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