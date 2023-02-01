WTA01 февраля 2023, 12:52 |
474
0
Марта Костюк снялась с парного разряда на турнире в Хуахине
Украинка также выступает на турнире в одиночном разряде
01 февраля 2023, 12:52 |
474
0
Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе снялись с парного турнира WTA 250 в Хуахине. Причины снятия пока неизвестны.
В первом раунде Костюк и Русе должны были сыграть против китаянок Ван Синьюй и Чжу Линь, но вместо них на корт выйдут сербка Наталья Стеванович и россиянка Анастасия Тихонова.
Отметим, что Костюк выиграла матч первого круга одиночного разряда, Русе – проиграла.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2023, 18:36 34
Еще один украинец в АПЛ
Футбол | 31 января 2023, 23:36 2
Защитник побил рекорд Андрея Ярмоленко
Война | 01.02.2023, 11:55
Футбол | 31.01.2023, 20:16
Теннис | 30.01.2023, 18:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2023, 09:50
30.01.2023, 12:50
31.01.2023, 05:15 3
31.01.2023, 08:55 7
31.01.2023, 07:46 1
31.01.2023, 08:29 1
30.01.2023, 13:23 7