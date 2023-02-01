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  4. Марта Костюк снялась с парного разряда на турнире в Хуахине
WTA
01 февраля 2023, 12:52 |
474
0

Марта Костюк снялась с парного разряда на турнире в Хуахине

Украинка также выступает на турнире в одиночном разряде

01 февраля 2023, 12:52 |
474
0
Марта Костюк снялась с парного разряда на турнире в Хуахине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе снялись с парного турнира WTA 250 в Хуахине. Причины снятия пока неизвестны.

В первом раунде Костюк и Русе должны были сыграть против китаянок Ван Синьюй и Чжу Линь, но вместо них на корт выйдут сербка Наталья Стеванович и россиянка Анастасия Тихонова.

Отметим, что Костюк выиграла матч первого круга одиночного разряда, Русе – проиграла.

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе WTA Хуахин
Источник Sport.ua
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