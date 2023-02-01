Марта Костюк снялась с парного разряда на турнире в Хуахине

Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе снялись с парного турнира WTA 250 в Хуахине. Причины снятия пока неизвестны.

В первом раунде Костюк и Русе должны были сыграть против китаянок Ван Синьюй и Чжу Линь, но вместо них на корт выйдут сербка Наталья Стеванович и россиянка Анастасия Тихонова.

Отметим, что Костюк выиграла матч первого круга одиночного разряда, Русе – проиграла.