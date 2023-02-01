ОФИЦИАЛЬНО. Таловеров на правах аренды перешел в австрийский ЛАСК

22-летний украинский защитник «Славии» Максим Таловеров стал игроком австрийского клуба ЛАСК.

Срок действия арендного соглашения рассчитан до конца сезона.

Максим начал текущий сезон в «Словане» Либерец на правах аренды. Интересно, что аренда должна была быть до лета 2023 года, но «Славия» вернула игрока раньше времени.

В сезоне 2022/23 Таловеров провел 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал один ассист.