Другие новости01 февраля 2023, 11:20 | Обновлено 01 февраля 2023, 11:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Таловеров на правах аренды перешел в австрийский ЛАСК
Защитник «Славии» до конца сезона будет играть за клуб из Линца
01 февраля 2023, 11:20 | Обновлено 01 февраля 2023, 11:21
433
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22-летний украинский защитник «Славии» Максим Таловеров стал игроком австрийского клуба ЛАСК.
Срок действия арендного соглашения рассчитан до конца сезона.
Максим начал текущий сезон в «Словане» Либерец на правах аренды. Интересно, что аренда должна была быть до лета 2023 года, но «Славия» вернула игрока раньше времени.
В сезоне 2022/23 Таловеров провел 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал один ассист.
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