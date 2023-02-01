Дзаньоло намерен судиться с Ромой

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло и его окружение думают над тем, чтобы подать иск в суд против римского клуба «Рома». Причина – решение об отстранении игрока от команды до конца нынешнего сезона.

Сообщается, что Дзаньоло намерен засудить «Рому» за «травлю и психологическое давление», которые последовали вслед за его решением подать запрос на трансфер. В январе Николо хотел покинуть клуб. «Рома» же получила по игроку только одно предложение – от «Борнмута», и приняла его.

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Дзаньоло же не согласился, после чего клуб поставил ультиматум: или хавбек переезжает в АПЛ, или же будет отстранен. Случилось последнее.