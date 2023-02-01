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Италия
01 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 11:07
357
2

Дзаньоло намерен судиться с Ромой

Полузащитник хочет добиться сатисфакции

01 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 11:07
357
2
Дзаньоло намерен судиться с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло и его окружение думают над тем, чтобы подать иск в суд против римского клуба «Рома». Причина – решение об отстранении игрока от команды до конца нынешнего сезона.

Сообщается, что Дзаньоло намерен засудить «Рому» за «травлю и психологическое давление», которые последовали вслед за его решением подать запрос на трансфер. В январе Николо хотел покинуть клуб. «Рома» же получила по игроку только одно предложение – от «Борнмута», и приняла его.

Дзаньоло же не согласился, после чего клуб поставил ультиматум: или хавбек переезжает в АПЛ, или же будет отстранен. Случилось последнее.

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Рома Рим Николо Дзаньоло
Источник Il Messaggero
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Комментарии 2
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Alex906
Это же не Украина где раба Мудрика Срна возил в Англию на цепи чтоб не сбежал в Арсенал 
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Alex906
Прекрасный игрок .Травит Рома чтобы не достался Милану или другим конкурентам в Италии .
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