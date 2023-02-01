Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка сразится против Анны Калинской (№53 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Л. Фругвиртова – Зиданшек. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Даяной Ястремской (№103 WTA) или Татьяной Марией (№63 WTA).

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