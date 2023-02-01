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  4. Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 февраля 2023, 10:25 |
244
0

Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча вторго круга на турнире в Хуахине

01 февраля 2023, 10:25 |
244
0
Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Леся Цуренко

1 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

Во втором раунде украинка сразится против Анны Калинской (№53 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Л. Фругвиртова – Зиданшек. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Даяной Ястремской (№103 WTA) или Татьяной Марией (№63 WTA).

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смотреть онлайн WTA Хуахин Анна Калинская Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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