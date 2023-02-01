Челси стал лидером трансферного рынка января по расходам
«Пенсионеры» прилично раскошелились
Лондонский «Челси» возглавил реестр клубов по выплатам за трансферы, которые были совершены в январе 2023 года. «Синие» потратили в общей сложности на новых игроков 363,6 млн евро.
Напомним, среди прочего они за 121 млн евро подписали аргентинца Энцо из «Бенфики» и за 100 млн евро украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.
«Челси» оставил далеко позади себя два других клуба, вошедших в топ-3 по январским расходам.
Топ-10 клубов по расходам на трансферы в январе-2023
- 1. «Челси» – 363,6 млн евро
- 2. «Саутгемптон» – 63,25 млн евро
- 3. «Арсенал – 60,3 млн евро
- 4. «Борнмут» – 56,2 млн евро
- 5. «Ньюкасл» – 49,335 млн евро
- 6. «Ливерпуль» – 42 млн евро
- 7. «Лидс» – 41,2 млн евро
- 8. «Марсель» – 40 млн евро
- 9. «Вулверхэмптон» – 38,51 млн евро
- 10. «Лестер» – 31 млн евро
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