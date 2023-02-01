Челси стал лидером трансферного рынка января по расходам

Лондонский «Челси» возглавил реестр клубов по выплатам за трансферы, которые были совершены в январе 2023 года. «Синие» потратили в общей сложности на новых игроков 363,6 млн евро.

Напомним, среди прочего они за 121 млн евро подписали аргентинца Энцо из «Бенфики» и за 100 млн евро украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Челси» оставил далеко позади себя два других клуба, вошедших в топ-3 по январским расходам.

Топ-10 клубов по расходам на трансферы в январе-2023