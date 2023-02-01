ФК Львов расширил программу спаррингов сбора в Турции

Футбольный клуб «Львов» сообщил о планах по проведению шести товарищеских матчей на предсезонном сборе в Турции. Ранее львовяне информировали о том, что примут участие в четырех спаррингах.

01.02. «Железничар» Панчево, Сербия

04.02. «Насаф» Узбекистан

07.02. «Вечиста» Польша

10.02. «Торпедо» Кутаиси, Грузия

17.02. «Самгурали» Грузия

23.02. В-93 Данія

Команда ФК «Львов» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 16-е место.