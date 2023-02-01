Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 09:49 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:58
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ФК Львов расширил программу спаррингов сбора в Турции
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01 февраля 2023, 09:49 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:58
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Футбольный клуб «Львов» сообщил о планах по проведению шести товарищеских матчей на предсезонном сборе в Турции. Ранее львовяне информировали о том, что примут участие в четырех спаррингах.
- 01.02. «Железничар» Панчево, Сербия
- 04.02. «Насаф» Узбекистан
- 07.02. «Вечиста» Польша
- 10.02. «Торпедо» Кутаиси, Грузия
- 17.02. «Самгурали» Грузия
- 23.02. В-93 Данія
Команда ФК «Львов» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 16-е место.
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