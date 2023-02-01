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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 09:49 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:58
45
0

ФК Львов расширил программу спаррингов сбора в Турции

111

01 февраля 2023, 09:49 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:58
45
0
ФК Львов расширил программу спаррингов сбора в Турции
ФК Львов

Футбольный клуб «Львов» сообщил о планах по проведению шести товарищеских матчей на предсезонном сборе в Турции. Ранее львовяне информировали о том, что примут участие в четырех спаррингах.

  • 01.02. «Железничар» Панчево, Сербия
  • 04.02. «Насаф» Узбекистан
  • 07.02. «Вечиста» Польша
  • 10.02. «Торпедо» Кутаиси, Грузия
  • 17.02. «Самгурали» Грузия
  • 23.02. В-93 Данія

Команда ФК «Львов» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 16-е место.

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Львов Украинская Премьер-лига
Источник ФК Львов
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