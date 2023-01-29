Сыграют спарринг с сербами. Львов отправился на сборы в Турцию
На первом сборе львовяне проведут четыре контрольных поединка
ФК «Львов» отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Тренерский штаб «львов» взял на сборы 18 игроков, к которым в Турции присоединятся потенциальные новички.
Состав «Львова» на сбор.
Вратари: Александр Рыбка, Илья Ольховой, Владимир Шарун
Защитники: Алексей Дитятьев, Назарий Муравский, Роман Никитюк, Максим Сасовский, Артём Вовкун, игрок на просмотре
Полузащитники: Максим Грысьо, Ахмед Алибеков, Артем Мильченко, Виталий Михайлив, Роман Михайлив, игрок на просмотре
Нападающие: Артур Ременяк, Владислав Бугай, Хабиб Эсеола
На первом сборе «горожане» запланировали четыре спарринга: с «Железничаром Панчево» (Сербия), «Насафом» (Узбекистан), «Краковией» (Польша) и «Торпедо» Кутаиси (Грузия).
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отказалось от спарринга с сербским клубом «Вождовац».
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