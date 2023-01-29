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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 05:58 | Обновлено 29 января 2023, 06:51
58
0

Сыграют спарринг с сербами. Львов отправился на сборы в Турцию

На первом сборе львовяне проведут четыре контрольных поединка

29 января 2023, 05:58 | Обновлено 29 января 2023, 06:51
58
0
Сыграют спарринг с сербами. Львов отправился на сборы в Турцию
ФК Львов

ФК «Львов» отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Тренерский штаб «львов» взял на сборы 18 игроков, к которым в Турции присоединятся потенциальные новички.

Состав «Львова» на сбор.

Вратари: Александр Рыбка, Илья Ольховой, Владимир Шарун

Защитники: Алексей Дитятьев, Назарий Муравский, Роман Никитюк, Максим Сасовский, Артём Вовкун, игрок на просмотре

Полузащитники: Максим Грысьо, Ахмед Алибеков, Артем Мильченко, Виталий Михайлив, Роман Михайлив, игрок на просмотре

Нападающие: Артур Ременяк, Владислав Бугай, Хабиб Эсеола

На первом сборе «горожане» запланировали четыре спарринга: с «Железничаром Панчево» (Сербия), «Насафом» (Узбекистан), «Краковией» (Польша) и «Торпедо» Кутаиси (Грузия).

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отказалось от спарринга с сербским клубом «Вождовац».

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Источник Sport.ua
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