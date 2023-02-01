Кубок Англии. Блэкберн выиграл в овертайме переигровку у Бирмингема
Победу «Блэкберну» принес автогол защитника соперников Остона Трасти
В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Блэкберн» переиграл «Бирмингем» со счетом 1:0 в овертайме.
Ранее первая встреча (28 января) завершилась ничьей (2:2), и была назначена переигровка.
Победу «Блэкберну» принес автогол защитника соперников Остона Трасти в дополнительное время.
В матче 1/8 финала 1 марта «Блэкберн» встретится с «Лестером».
Кубок Англии. 1/16 финала
Повторный матч, 31 января
Бирмингем Сити – Блэкберн Роверс – 0:1 (первый матч – 2:2)
Гол: Остон Трасти, 100 (автогол)
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