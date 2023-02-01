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Кубок Англии
Бирмингем
31.01.2023, FT 0 : 1
Блэкберн
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Англия
01 февраля 2023, 01:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 02:14
17
0

Кубок Англии. Блэкберн выиграл в овертайме переигровку у Бирмингема

Победу «Блэкберну» принес автогол защитника соперников Остона Трасти

01 февраля 2023, 01:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 02:14
17
0
Кубок Англии. Блэкберн выиграл в овертайме переигровку у Бирмингема
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Блэкберн» переиграл «Бирмингем» со счетом 1:0 в овертайме.

Ранее первая встреча (28 января) завершилась ничьей (2:2), и была назначена переигровка.

Победу «Блэкберну» принес автогол защитника соперников Остона Трасти в дополнительное время.

В матче 1/8 финала 1 марта «Блэкберн» встретится с «Лестером».

Кубок Англии. 1/16 финала

Повторный матч, 31 января

Бирмингем Сити – Блэкберн Роверс – 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Остон Трасти, 100 (автогол)

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Кубок Англии по футболу Бирмингем Сити Блэкберн автогол Остон Трасти
Источник Sport.ua
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