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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 23:36 | Обновлено 31 января 2023, 23:37
2450
0

Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо

Защитник побил рекорд Андрея Ярмоленко

31 января 2023, 23:36 | Обновлено 31 января 2023, 23:37
2450
0
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
ФК Борнмут. Илья Забарный

Сегодня защитник «Динамо» Киев Илья Забарный перешел в клуб АПЛ «Борнмут». Сумма трансфера 20-летнего украинского защитника не называется, но, по информации СМИ, она составила 27 миллионов евро.

Это делает трансфер Забарного самой дорогой продажей игрока в истории «Динамо» Киев.

Топ-5 продаж в истории «Динамо» Киев:

Место

Игрок

Куда

Сумма, млн евро

Год

1

Илья Забарный

Борнмут

27

2023

2

Андрей Ярмоленко

Боруссия Дортмунд

25

2017

3

Андрей Шевченко

Милан

23,91

1999

4

Виталий Миколенко

Эвертон

23,5

2022

5

Александар Драгович

Байер

21

2016

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Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
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Илья Забарный Динамо Киев Борнмут цифры и факты Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Виталий Миколенко Александар Драгович
Источник Sport.ua
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