Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо

Сегодня защитник «Динамо» Киев Илья Забарный перешел в клуб АПЛ «Борнмут». Сумма трансфера 20-летнего украинского защитника не называется, но, по информации СМИ, она составила 27 миллионов евро.

Это делает трансфер Забарного самой дорогой продажей игрока в истории «Динамо» Киев.

Топ-5 продаж в истории «Динамо» Киев: