Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Защитник побил рекорд Андрея Ярмоленко
Сегодня защитник «Динамо» Киев Илья Забарный перешел в клуб АПЛ «Борнмут». Сумма трансфера 20-летнего украинского защитника не называется, но, по информации СМИ, она составила 27 миллионов евро.
Это делает трансфер Забарного самой дорогой продажей игрока в истории «Динамо» Киев.
Топ-5 продаж в истории «Динамо» Киев:
|
Место
|
Игрок
|
Куда
|
Сумма, млн евро
|
Год
|
1
|
Илья Забарный
|
Борнмут
|
27
|
2023
|
2
|
Андрей Ярмоленко
|
Боруссия Дортмунд
|
25
|
2017
|
3
|
Андрей Шевченко
|
Милан
|
23,91
|
1999
|
4
|
Виталий Миколенко
|
Эвертон
|
23,5
|
2022
|
5
|
Александар Драгович
|
Байер
|
21
|
2016
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