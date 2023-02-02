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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 12:11 |
1368
0

Безумные цифры. Как клубы оценивают игроков. И как это делает Transfermarkt

Очень мощное трансферное окно для украинских футболистов

02 февраля 2023, 12:11 |
1368
0
Безумные цифры. Как клубы оценивают игроков. И как это делает Transfermarkt
ФК Борнмут. Илья Забарный

Вот и подошло к завершению очередное трансферное окно, которое выдалось крайне интересным для украинских футболистов. Сразу несколько игроков сменили команды, а трансферы были оформлены за большие деньги. Михаил Мудрик обошелся «Челси» в 70 миллионов евро (+ бонусы), Виктор Цыганков уехал в «Жирону» за 5 миллионов евро, а Руслан Малиновский отправился в «Марсель» на правах аренды с обязательным выкупом за 10 миллионов. Не забываем и трансфер Эдуарда Соболя в «Страсбург» за 2-2,5 миллиона евро, а также трансфер последнего дня между «Динамо» и «Борнмутом» по Илье Забарному за 25 миллионов евро.

Чем же клубы руководствуются, когда договариваются о трансферной стоимости? И как эту стоимость высчитывает популярный ресурс Transfermarkt? Давайте попробуем разобраться.

Авторитетный сайт Transfermarkt решает эту проблему просто, используя принцип «мудрость толпы». На ресурс работают не только более 80 сотрудников, но и помогает более 1000 волонтеров, которые вместе собирают информацию по игрокам и выводят его среднюю стоимость на основе общих оценок. Рассказывает Кристиан Шварц, один из руководителей Transfermarkt.

«Я не думаю, что существует некий алгоритм для оценки игрока - слишком много переменных нужно учитывать. Например, чемпионат. Возьмем АПЛ, где клубы готовы платить за игрока намного больше того, что называется рыночная цена. Пример - «Ньюкасл». Они приобрели форварда Криса Вуда за 25 миллионов фунтов. Мы не считаем, что он стоит таких денег, но есть понятия трансферная оценка и трансферная цена. Его цена – 25 миллионов, хотя оценка – намного ниже. Вероятно, у «Ньюкасла» были свои причины платить эти деньги», — сказал Шварц.

Часто клубы АПЛ готовы платить много даже до того, как услышат требования продавца. Есть старая история, когда «Блэкберн» позвонил в «Дерби» и спросил, сколько они хотят за Кристиана Дэйлли. Менеджер «Дерби» проконсультировался с владельцем, который сказал, что меньше чем за 2,5 миллиона фунтов не продаст. Однако менеджер «Дерби» не успел сказать эту цифру покупателю в телефонном разговоре, как руководитель «Блэкберна» сказал, что дает 5,3 миллиона. Естественно, сделка состоялась.

Часто на цену влияет фактор того, кто хочет купить твоего игрока. Бывший спортивный директор «Челси» и «Тоттенхэма» Франк Арнесен рассказал следующее. «Вы знаете, что «Ньюкасл» недавно приобрела компания из Саудовской Аравии. И теперь все знают: у них есть деньги, и если тебе звонят из «Ньюкасла», то проси за игрока в три раза больше реальной цены. «Ньюкаслу» не так уж просто на рынке».

На стоимость футболиста (как в реальности, так и на Transfermarkt) влияет целая группа факторов: талант, возраст, потенциал, позиция, ситуация с контрактом, зарплата, травмы, достижения, опыт еврокубков и сборной, уровень чемпионата – и список можно продолжать. Существенно можно увеличить стоимость игрока благодаря аукциону на него между клубами. Рассказывает бывший директор «Эвертона» Кит Вайнесс.

«Когда мы продавали Уэйна Руни в МЮ, то пытались устроить аукцион между ними, «Челси» и «Ньюкаслом», хотя реальным претендентом был только МЮ. Интерес нескольких клубов действительно может взвинтить цену. Получилось не очень, мы продали его за 25 миллионов. Проблема в том, что у «Эвертона» тогда были финансовые трудности, мы были вынуждены продать Руни, давление было не только на МЮ, но и на нас. Каждая сделка уникальна».

Интересно, не это ли удалось провернуть «Шахтеру», который сумел устроить гонку между «Арсеналом» и «Челси» за Мудрика?

Клубы, оценивая своих игроков, часто используют показательный пример других трансферов. Когда МЮ и «Ман Сити» пытались в 2019 году подписать Гарри Магуайра, то «Лестер» как пример использовал трансфер ван Дейка в «Ливерпуль» за 75 миллионов. «Лестер» не соглашался на меньшие деньги и в итоге получил 80 миллионов от МЮ.

Любопытно, что сайт Transfermarkt стал популярным не только среди болельщиков. Клубы реально используют его для трансферов.

«Иногда я просто не могу поверить, когда агенты или игроки рассказывают мне, что многое зависит от цифры нашей трансферной оценки. Но я по этому поводу не переживаю, мы просто пытаемся делать свою работу как можно лучше. Сайт никогда не планировался стать чем-то настолько большим. В августе во время трансферного окна у нас было около 49 миллионов уникальных посетителей. Радуемся, что мы помогаем трансферам, но клубы должны помнить: Transfermarkt – не министерство оценки игроков».

«Как мы оцениваем игроков? Все просто. Возьмите бокал пива и спросите 100 человек, сколько он должен стоить. В конце концов вы получите среднюю цену. В целом, примерно такая логика работает при оценке игроков. Мы пытаемся устраивать долгие обсуждения, собираем информацию и ищем адекватную цену для конкретного игрока, сравнивая его с похожим игроком в другом клубе. Это главный подход. Я не назову его научным, это мудрость толпы. Бывает, что нам жалуются агенты, клубы или игроки, и случается, что они правы», — сказал Шварц.

За трансферной стоимостью следят не только фаны или клубы, но и главные звезды мирового футбола. Руководитель Transfermarkt рассказал о небольшом конфликте с Криштиану Роналду.

«Возраст – один из самых важных факторов при оценке игрока. Роналду – возрастной игрок, как и Месси. И их трансферная стоимость будет падать каждый год из-за возраста. Они могут играть так же, как три года назад, но цена упадет, потому что они стали на три года старше. В Instagram мы как-то выставили список из 10 самых дорогих игроков в возрасте 33 или старше. Роналду был на 1-м месте, но он считает, что должен стоить дороже».

«Он написал нам, мы ему объяснили все факторы, включая возраст. Он был первым с большим запасом по цене, но Роналду ответил нам только смайликами и заблокировал», — поведал Шварц.

Большинство менеджеров уверены, что невозможно создать алгоритм, который универсально мог бы выдавать трансферную стоимость игроков.

«Слишком много факторов. Если игрок находится на пике, а за ним охотятся 2-3 клуба, то это лучшая ситуация. Не будет такого, что игрока оценивают в 25 миллионов евро и его продают за 25 миллионов. Слишком много факторов», – добавил Арнесен.

А значит, что трансферный рынок всегда сможет нас удивить цифрами, которые значительно отличаются от оценки того же Transfermarkt.

По материалам сайта The Athletic.

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трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ Михаил Мудрик Руслан Малиновский Илья Забарный Виктор Цыганков Эдуард Соболь Криштиану Роналду статьи
Источник Sport.ua
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