Соль планирует расторгнуть контракт с Динамо для трансфера в Тенерифе
Испанец так и не сумел заиграть в составе «бело-синих»
30-летний форвард «Динамо» Фран Соль, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Малагу», в ближайшее время может получить статус свободного агента.
Соль готовится расторгнуть контракт с «Динамо», а также покинуть «Малагу», чтобы на полноценной основе перейти в «Тенерифе».
За «Тенерифе» Соль выступал на правах аренды из «Динамо» в сезоне-2020/21. Тогда на счету форварда оказалось 10 забитых мячей в 38 матчах Сегунды.
Ранее сообщалось, что «Малага» хотела бы досрочно прекратить договор аренды по Солю, интерес к которому приписывали нидерландскому «Витессу».
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