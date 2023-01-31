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  4. Соль планирует расторгнуть контракт с Динамо для трансфера в Тенерифе
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 19:55 |
730
1

Соль планирует расторгнуть контракт с Динамо для трансфера в Тенерифе

Испанец так и не сумел заиграть в составе «бело-синих»

31 января 2023, 19:55 |
730
1
Соль планирует расторгнуть контракт с Динамо для трансфера в Тенерифе
LaLiga. Фран Соль

30-летний форвард «Динамо» Фран Соль, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Малагу», в ближайшее время может получить статус свободного агента.

Соль готовится расторгнуть контракт с «Динамо», а также покинуть «Малагу», чтобы на полноценной основе перейти в «Тенерифе».

За «Тенерифе» Соль выступал на правах аренды из «Динамо» в сезоне-2020/21. Тогда на счету форварда оказалось 10 забитых мячей в 38 матчах Сегунды.

Ранее сообщалось, что «Малага» хотела бы досрочно прекратить договор аренды по Солю, интерес к которому приписывали нидерландскому «Витессу».

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Фран Соль Динамо Киев Тенерифе Малага трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник Eldesmarque
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