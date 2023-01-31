Манчестер Юнайтед надолго лишился Эриксена

Английский «Манчестер Юнайтед» в концовке текущего сезона-2022/2023 не сможет рассчитывать на датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Сообщается, что 30-летний хавбек получил серьезную травму – он повредил голеностоп. Эриксен был заменен по ходу матча между «Ман Юнайтед» и «Редингом» (3:1) в Кубке Англии.

Предварительное обследование показало, что игрок сможет вернуться в строй не раньше конца апреля или начала мая. Сроки могут быть скорректированы углубленным обследованием.

Во всех турнирах нынешнего сезона Кристиан Эриксен отыграл за «Ман Юнайтед» в 31 матче, забил 2 гола, сделал 9 ассистов.