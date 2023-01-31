Новичок Кривбасса: «В команде хорошие нагрузки»
Жан-Морель По – о переходе в стан команды Юрия Вернидуба
Ивуарийский вингер Жан-Морель По поделился эмоциями о подписания контракта с «Кривбассом» и рассказал о планах. Напомним, криворожский клуб арендовал 26-летнего игрока до конца нынешнего сезона.
– Жан, какие первые эмоции после знакомства с командой?
– Очень хорошие впечатления, ведь здесь классный коллектив. Рад стать частью большой семьи «Кривбасса». Буду стараться как можно скорее набрать форму и помочь команде.
– Какие впечатления после первой совместной тренировки с новыми партнерами?
– У «Кривбасса» сильная команда. На тренировках хороший ритм, хорошие нагрузки. Приятно наконец-то работать вместе.
– Болельщики очень ждали атакующего игрока. У «Кривбасса» есть форварды Дебелко и Устименко, ребята из Академии. Готов к конкуренции?
– Конечно, футбол – это всегда конкуренция. Буду много работать, чтобы показать свои возможности и фанаты Кривбасса были довольны моим переходом. Надеюсь, что мы вместе сможем выполнить задачи на сезон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Опытный защитник станет игроком «Интер Майами»
Интересный эпизод из матча 19-го тура чемпионата Нидерландов