Новичок Кривбасса: «В команде хорошие нагрузки»

Ивуарийский вингер Жан-Морель По поделился эмоциями о подписания контракта с «Кривбассом» и рассказал о планах. Напомним, криворожский клуб арендовал 26-летнего игрока до конца нынешнего сезона.

– Жан, какие первые эмоции после знакомства с командой?

– Очень хорошие впечатления, ведь здесь классный коллектив. Рад стать частью большой семьи «Кривбасса». Буду стараться как можно скорее набрать форму и помочь команде.

– Какие впечатления после первой совместной тренировки с новыми партнерами?

– У «Кривбасса» сильная команда. На тренировках хороший ритм, хорошие нагрузки. Приятно наконец-то работать вместе.

– Болельщики очень ждали атакующего игрока. У «Кривбасса» есть форварды Дебелко и Устименко, ребята из Академии. Готов к конкуренции?

– Конечно, футбол – это всегда конкуренция. Буду много работать, чтобы показать свои возможности и фанаты Кривбасса были довольны моим переходом. Надеюсь, что мы вместе сможем выполнить задачи на сезон.