МЕССИ: «Знал, что Бог позволит мне выиграть чемпионат мира»

Аргентинский нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что в успех сборной Аргентины на чемпионате мира, который произошел в 2022 году в Катаре, он верил давно. 35-летний игрок признался, что вера в это у него появилась более 8 лет назад.

«Я уже говорил об этом, кажется, еще до 2014 года. Я знал, что бог позволит мне выиграть чемпионат мира», – признался капитан сборной Аргентины.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии послематчевых 11-метровых ударов и в третий раз в истории стала обладательницей Кубка мира.