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Аргентина
31 января 2023, 13:19 | Обновлено 31 января 2023, 14:08
290
2

МЕССИ: «Знал, что Бог позволит мне выиграть чемпионат мира»

Аргентинец признался в вере во Всевышнего

31 января 2023, 13:19 | Обновлено 31 января 2023, 14:08
290
2
МЕССИ: «Знал, что Бог позволит мне выиграть чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что в успех сборной Аргентины на чемпионате мира, который произошел в 2022 году в Катаре, он верил давно. 35-летний игрок признался, что вера в это у него появилась более 8 лет назад.

«Я уже говорил об этом, кажется, еще до 2014 года. Я знал, что бог позволит мне выиграть чемпионат мира», – признался капитан сборной Аргентины.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии послематчевых 11-метровых ударов и в третий раз в истории стала обладательницей Кубка мира.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Источник Marca
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AndiM
Гном уже інфальтільного богом називає? Маразм прогресує у наколотого коротуна.
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