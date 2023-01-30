«Лига мечты». Саудовская Аравия хочет пригласить Месси, де Брюйне и Салаха

По информации Sky Sports, в Саудовской Аравии есть долгосрочные планы по созданию сильного чемпионата с топ-звездами мирового футбола.

В лиге уже выступает Криштиану Роналду, а ряд клубов при поддержке правительства Саудовской Аравии ведут переговоры с Лионелем Месси, который летом может стать свободным агентом. Аргентинец, скорее всего, продлит контракт с ПСЖ, но в Саудовской Аравии готовы ждать, чтобы в итоге заполучить Месси.

Кроме того, в рамках создания проекта «Лига мечты» в Саудовской Аравии присматриваются к Кевину де Брюйне и Мохамеду Салаху. Вряд ли им удастся пригласить лидеров «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» прямо сейчас, но они будут целью в ближайшие сезоны.

Руководителем чемпионата Саудовской Аравии (Saudi Pro League) недавно стал экс-директор «Манчестер Сити» Гари Кук, который хорошо знает трансферный рынок.