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Англия
30 января 2023, 13:29 | Обновлено 30 января 2023, 13:49
357
0

«Лига мечты». Саудовская Аравия хочет пригласить Месси, де Брюйне и Салаха

Местные клубы денег не считают

30 января 2023, 13:29 | Обновлено 30 января 2023, 13:49
357
0
«Лига мечты». Саудовская Аравия хочет пригласить Месси, де Брюйне и Салаха
Sky Sports. Месси, де Брюйне, Салах

По информации Sky Sports, в Саудовской Аравии есть долгосрочные планы по созданию сильного чемпионата с топ-звездами мирового футбола.

В лиге уже выступает Криштиану Роналду, а ряд клубов при поддержке правительства Саудовской Аравии ведут переговоры с Лионелем Месси, который летом может стать свободным агентом. Аргентинец, скорее всего, продлит контракт с ПСЖ, но в Саудовской Аравии готовы ждать, чтобы в итоге заполучить Месси.

Кроме того, в рамках создания проекта «Лига мечты» в Саудовской Аравии присматриваются к Кевину де Брюйне и Мохамеду Салаху. Вряд ли им удастся пригласить лидеров «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» прямо сейчас, но они будут целью в ближайшие сезоны.

Руководителем чемпионата Саудовской Аравии (Saudi Pro League) недавно стал экс-директор «Манчестер Сити» Гари Кук, который хорошо знает трансферный рынок.

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Лионель Месси Кевин де Брюйне Мохамед Салах трансферы Криштиану Роналду
Источник Sky Sports
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