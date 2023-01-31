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Аргентина
31 января 2023, 12:39 | Обновлено 31 января 2023, 12:52
251
0

Тренер ПСЖ: «Хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать»

Кристоф Галтье – о возможном усилении команды

31 января 2023, 12:39 | Обновлено 31 января 2023, 12:52
251
0
Тренер ПСЖ: «Хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье высказался касательно зимних трансферов клуба.

«Ведется работа над тем, чтобы подписать хотя бы одного нового футболиста. Сейчас у ПСЖ серьезные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Однако мы хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать.

Этим вопросом занимаются президент и спортивный директор, моя же задача готовить команду к матчам», - сказал Галтье.

Ранее сообщалось, что Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ.

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Источник RMC Sport
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