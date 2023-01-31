Тренер ПСЖ: «Хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать»

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье высказался касательно зимних трансферов клуба.

«Ведется работа над тем, чтобы подписать хотя бы одного нового футболиста. Сейчас у ПСЖ серьезные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Однако мы хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать.

Этим вопросом занимаются президент и спортивный директор, моя же задача готовить команду к матчам», - сказал Галтье.

Ранее сообщалось, что Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ.