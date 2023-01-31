Тренер ПСЖ: «Хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать»
Кристоф Галтье – о возможном усилении команды
Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье высказался касательно зимних трансферов клуба.
«Ведется работа над тем, чтобы подписать хотя бы одного нового футболиста. Сейчас у ПСЖ серьезные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Однако мы хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать.
Этим вопросом занимаются президент и спортивный директор, моя же задача готовить команду к матчам», - сказал Галтье.
Ранее сообщалось, что Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ.
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