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Франция
31 января 2023, 10:27 | Обновлено 31 января 2023, 10:29
1176
0

Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ

Ожидается, что «Челси» отдаст марокканского вингера в аренду до конца сезона-2022/23

31 января 2023, 10:27 | Обновлено 31 января 2023, 10:29
1176
0
Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Вингер «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш прилетел в Париж, чтобы завершить переход в ПСЖ.

Ожидается, что это будет аренда до конца сезона-2022/23. ПСЖ настаивает на включение в соглашение опции о выкупе игрока.

Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года. Всего в составе лондонцев 29-летний игрок провел 98 матчей, забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать лидера сборной Марокко.

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Хаким Зиеш ПСЖ Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Le Parisien
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