Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ

Вингер «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш прилетел в Париж, чтобы завершить переход в ПСЖ.

Ожидается, что это будет аренда до конца сезона-2022/23. ПСЖ настаивает на включение в соглашение опции о выкупе игрока.

Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года. Всего в составе лондонцев 29-летний игрок провел 98 матчей, забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать лидера сборной Марокко.