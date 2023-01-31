Франция31 января 2023, 10:27 | Обновлено 31 января 2023, 10:29
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Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ
Ожидается, что «Челси» отдаст марокканского вингера в аренду до конца сезона-2022/23
31 января 2023, 10:27 | Обновлено 31 января 2023, 10:29
1176
0
Вингер «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш прилетел в Париж, чтобы завершить переход в ПСЖ.
Ожидается, что это будет аренда до конца сезона-2022/23. ПСЖ настаивает на включение в соглашение опции о выкупе игрока.
Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года. Всего в составе лондонцев 29-летний игрок провел 98 матчей, забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать лидера сборной Марокко.
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