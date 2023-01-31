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Испания
31 января 2023, 10:08 | Обновлено 31 января 2023, 10:12
1059
0

Барселона намерена подписать лидера сборной Марокко

Каталонцы хотят арендовать у «Фиорентины» Софьяна Амрабата

31 января 2023, 10:08 | Обновлено 31 января 2023, 10:12
1059
0
Барселона намерена подписать лидера сборной Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Софьян Амрабат

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.

Каталонский клуб предпримет попытку арендовать 26-летнего хавбека до конца сезона-2022/23.

При этом сине-гранатовые не планируют настаивать на включение в соглашение пункта о праве выкупа футболиста.

В этом сезоне Амрабат провел 17 матчей в Серии А и получил 8 желтых карточек.

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Источник Football-Italia
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