Барселона намерена подписать лидера сборной Марокко

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.

Каталонский клуб предпримет попытку арендовать 26-летнего хавбека до конца сезона-2022/23.

При этом сине-гранатовые не планируют настаивать на включение в соглашение пункта о праве выкупа футболиста.

В этом сезоне Амрабат провел 17 матчей в Серии А и получил 8 желтых карточек.