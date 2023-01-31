Испания31 января 2023, 10:08 | Обновлено 31 января 2023, 10:12
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Барселона намерена подписать лидера сборной Марокко
Каталонцы хотят арендовать у «Фиорентины» Софьяна Амрабата
31 января 2023, 10:08 | Обновлено 31 января 2023, 10:12
1059
0
«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.
Каталонский клуб предпримет попытку арендовать 26-летнего хавбека до конца сезона-2022/23.
При этом сине-гранатовые не планируют настаивать на включение в соглашение пункта о праве выкупа футболиста.
В этом сезоне Амрабат провел 17 матчей в Серии А и получил 8 желтых карточек.
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