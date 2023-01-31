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Франция
31 января 2023, 12:36 | Обновлено 31 января 2023, 12:46
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0

Усиление «Кафу» под Шахтер. Ренн завершает переход защитника Тоттенхэма

Французский клуб готовится к матчам плей-офф Лиги Европы

31 января 2023, 12:36 | Обновлено 31 января 2023, 12:46
201
0
Усиление «Кафу» под Шахтер. Ренн завершает переход защитника Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Джад Спенс

Французский «Ренн» вскоре должен объявить о подписании 22-летнего английского защитника клуба «Тоттенхэм» Джеда Спенса.

Сообщается, что уроженец английской столицы по прозвищу «Кройдонский Кафу» уже прошел медосмотр в стане «Ренна». О трансфере игрока официально будет объявлено в ближайшее время. Это будет аренда без права выкупа прав на Спенса.

«Ренн» - соперник донецкого «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы. 16 февраля команды проведут в Варшаве первую игру, а 23-го числа сыграет в ответном поединке во Франции.

Ранее стало известно, что «Ренн» подписал опытного камерунского нападающего.

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Источник Фабрицио Романо
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