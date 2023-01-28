Усиление под Шахтер. Ренн подписал нападающего

Французский «Ренн» сообщил о подписании камерунского нападающего Карла Токо-Экамби.

30-летний игрок взят «Ренном» в аренду у «Лиона» до конца текущего сезона. Ко всему прочему, бретонцы получили право на выкуп контракта Токо-Экамби.

Приглашение Карла Токо-Экамби – это явное усиление «Ренном» своего состава под будущие матчи плей-офф Лиги Европы. Как известно, в 1/16 финала турнира французы сразятся с донецким «Шахтером». 16 февраля команды выяснят отношения в Варшаве, а 23-го числа проведут ответный матч во Франции.