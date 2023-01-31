ВИДЕО. Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб МЛС

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в своем Instagram пожелал Сергею Кривцову успехов в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами», куда защитник перейдет в ближайшее время.

«Человек, с которым у меня всегда было идеальное взаимодействие на поле. На 13 секунде вы даже можете увидеть, как кричу ему:

– Друг, вот ты классно сыграл, так и в Майами тебя заберут.

А Сергей мне:

– Андрей, какое Майами, фокус на матче. Я еще упал. Футболка грязная. Юля будет снова дома ругать.

Да, мне будет не хватать твоих шуток и надежности. Как на поле, так и вне его. Очень рад за тебя. Пусть развевается сине-желтое знамя по всему миру», - написал Пятов в Instagram.