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  4. ВИДЕО. Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб МЛС
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 12:21 | Обновлено 31 января 2023, 12:40
609
1

ВИДЕО. Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб МЛС

Опытный защитник станет игроком «Интер Майами»

31 января 2023, 12:21 | Обновлено 31 января 2023, 12:40
609
1
ВИДЕО. Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб МЛС
Instagram. Сергей Кривцов и Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в своем Instagram пожелал Сергею Кривцову успехов в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами», куда защитник перейдет в ближайшее время.

«Человек, с которым у меня всегда было идеальное взаимодействие на поле. На 13 секунде вы даже можете увидеть, как кричу ему:

– Друг, вот ты классно сыграл, так и в Майами тебя заберут.

А Сергей мне:

– Андрей, какое Майами, фокус на матче. Я еще упал. Футболка грязная. Юля будет снова дома ругать.

Да, мне будет не хватать твоих шуток и надежности. Как на поле, так и вне его. Очень рад за тебя. Пусть развевается сине-желтое знамя по всему миру», - написал Пятов в Instagram.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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anacreon
Отак на старості років чувак отримав шанс пожити в США, ще і пограти там. Дивовижно, як Ярмоленко не напрошувався в МЛС, Міг би ще там трохи побігати.
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