Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом

Защитник «Динамо» Илья Забарный подписал контракт с «Борнмутом». Это подтверждает еще один инсайдер Николо Скира.

По его информации, английский клуб выложил за украинца 27 миллионов евро. Трудовое соглашение рассчитано на 5 лет.

Отметим, что у Забарного контракт с киевским клубом действовал до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место).