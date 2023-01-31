Англия31 января 2023, 11:30 |
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Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
Трудовое соглашение рассчитано на 5 лет
31 января 2023, 11:30 |
4225
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Защитник «Динамо» Илья Забарный подписал контракт с «Борнмутом». Это подтверждает еще один инсайдер Николо Скира.
По его информации, английский клуб выложил за украинца 27 миллионов евро. Трудовое соглашение рассчитано на 5 лет.
Отметим, что у Забарного контракт с киевским клубом действовал до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.
«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место).
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Комментарии 4
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чи є підтвердження від осіб ДК ?
Сильно даже жирно за Засаного защитника ,Суркис часов много купит теперь .
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