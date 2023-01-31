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  4. Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
Англия
31 января 2023, 11:30 |
4225
4

Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом

Трудовое соглашение рассчитано на 5 лет

31 января 2023, 11:30 |
4225
4
Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
Getty Images/Global Images Украина. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный подписал контракт с «Борнмутом». Это подтверждает еще один инсайдер Николо Скира.

По его информации, английский клуб выложил за украинца 27 миллионов евро. Трудовое соглашение рассчитано на 5 лет.

Отметим, что у Забарного контракт с киевским клубом действовал до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место).

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Динамо Киев трансферы Борнмут трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Burevestnik
чи є підтвердження  від осіб ДК ? 
 
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Аргумент
Сильно даже жирно за Засаного защитника ,Суркис часов много купит теперь .
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