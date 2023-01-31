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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 10:50 |
246
0

Новичок Днепра-1: «Мечтаю выиграть чемпионство»

Жоау Пеглоу – о переходе в украинский клуб

31 января 2023, 10:50 |
246
0
Новичок Днепра-1: «Мечтаю выиграть чемпионство»
СК Днепр-1. Жоау Пеглоу

Бразильский новичок «Днепра-1» Жоау Пеглоу рассказал о переходе в украинский клуб.

– Ты уже некоторое время находишься в расположении клуба, принял участие в контрольном матче. Какие первые впечатления?
– Прежде всего, я благодарен всем за теплый прием здесь. Я счастлив быть здесь. Надеюсь поскорее набрать форму и отдавать от себя команде все лучшее.

– Как оценишь свою нынешнюю форму и насколько готов сразу помогать команде?
– Я очень много работал во время каникул, когда был дома, и сейчас практически вышел на оптимальные кондиции. Я такой человек, что очень тщательно слежу за собой: и в работе, и в питании – поэтому сейчас в порядке.

– Ты с 9 лет находился в структуре «Интернасьоналя». Что значит для тебя этот клуб, в котором всегда было много звезд? Может быть, кто-то был твоим кумиром?
– Да, я там вырос. Увлекался игрой Андреса Д'Алессандро и Пауло Герреро. Конечно, у меня большие чувства к этому клубу, но сейчас я здесь, в «Днепре-1», и мои мысли полностью заняты нынешней командой.

– Знаешь ли ты Джулиано, которого хорошо помнят болельщики нашего города по выступлениям в ФК «Днепр»?
– Да-да, помню его, хотя был тогда еще очень маленький. Особенно запомнился его гол в Кубке Либертадорес, который вывел команду в финал. Впоследствии команда завоевала трофей.

– Что можешь вспомнить из первого своего европейского опыта в «Порту» Б?
– Это был очень большой и полезный опыт. За этот период я значительно повзрослел и многому научился. Воздействие, прежде всего, произошло на мои мысли, на мировоззрение. Это самое главное достижение.

– Насколько этот опыт поможет тебе поскорее адаптироваться здесь?
– Я очень хочу помочь команде достичь всех поставленных целей, мечтаю выиграть чемпионство.

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Интернасьонал Днепр-1 Жоау Пеглоу
Источник СК Днепр-1
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