Арсенал хочет подписать хавбека Челси в последний день трансферного окна

«Арсенал» всерьез рассматривает возможность приобретения итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо.

«Канониры» видят потенциальную возможность, поскольку у 31-летнего игрока истекают последние шесть месяцев его контракта, а «Челси» пытается завершить сделку по Энцо Фернандесу.

Отметим, что «Арсенал» пытался подписать Жоржиньо летом 2020 года. Артета был тренером «Манчестер Сити», когда «горожане» пытались подписать его в 2018 году, но полузащитник выбрал «Челси».

Также сообщается, что «Арсенал» по-прежнему готов заключить сделку по Мойзесу Кайседо, если «Брайтон» изменит свою позицию «не для продажи». В последний день трансферного окна лондонский клуб намерен подписать игрока центра поля.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл 25 матче за «Челси», в которых забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет вернуть Жоржиньо.