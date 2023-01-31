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Англия
31 января 2023, 08:50 |
1002
0

Арсенал хочет подписать хавбека Челси в последний день трансферного окна

«Канониры» рассматривают возможность приобретения Жоржиньо

31 января 2023, 08:50 |
1002
0
Арсенал хочет подписать хавбека Челси в последний день трансферного окна
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

«Арсенал» всерьез рассматривает возможность приобретения итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо.

«Канониры» видят потенциальную возможность, поскольку у 31-летнего игрока истекают последние шесть месяцев его контракта, а «Челси» пытается завершить сделку по Энцо Фернандесу.

Отметим, что «Арсенал» пытался подписать Жоржиньо летом 2020 года. Артета был тренером «Манчестер Сити», когда «горожане» пытались подписать его в 2018 году, но полузащитник выбрал «Челси».

Также сообщается, что «Арсенал» по-прежнему готов заключить сделку по Мойзесу Кайседо, если «Брайтон» изменит свою позицию «не для продажи». В последний день трансферного окна лондонский клуб намерен подписать игрока центра поля.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл 25 матче за «Челси», в которых забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет вернуть Жоржиньо.

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Жоржиньо Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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