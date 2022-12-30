Наполи хочет вернуть Жоржиньо

Контракт Жоржиньо с «Челси» действует до конца сезона и до сих пор не продлен. Этим пытается воспользоваться «Наполи», который пытается подписать 31-летнего хавбека на правах свободного агента.

Сам Жоржиньо положительно относится к идее возвращения в «Наполи», за который выступал в 2014 – 2018 годах до перехода в «Челси». Ранее сообщалось об интересе к Жоржиньо со стороны «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне на счету Жоржиньо 3 гола в 19 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего хавбека оценивается в 35 миллионов евро.